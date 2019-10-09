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Учёные доказали, что открытые офисы больше всего губительны для женщин 

Ferra.ru 7 часов назад
Учёные выяснили, какая работа губит женщин
Фото: РИА Новости
Все больше компаний в последнее время пытаются перевести рабочие местах своих сотрудников в офисы с открытой планировкой. Предполагается, что подобные условия работы помогают сотрудничеству и улучшают коммуникацию внутри коллектива. Но как оказалось, все не так просто.
Так, последние исследования показывают, что работники, принимающие участие в общении лицом к лицу, испытывают ухудшение в личном общении с коллегами. Есть данные, что люди становятся менее счастливыми, снижается уровень личной конфиденциальности, да и в целом такие работники становятся менее дружелюбными.
Особенно тяжело в таких условиях приходится представительницам женского пола. Так, они чаще мужчин беспокоятся о том, что за ними постоянно наблюдают и оценивают их внешний вид. Также каждый опрошенный работник открытого офиса, который сделал акцент на том, что он чувствуют дискомфорт в связи с постоянным доступом к тому, чем он занимается, оказался женщиной.
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