Эксперт оценил работы нобелевских лауреатов

Эксперт оценил результаты работ нобелевских лауреатов по химии

Вручение Нобелевской премии по химии за разработки литий-ионных батарей совершенно справедливо, так как эти устройства проникли во многие сферы жизни и польза от них очевидна, но за время, прошедшее с создания технологии, прорывным образом улучшить её не удалось, заявил РИА Новости приглашенный эксперт кафедры физической химии НИТУ "МИСиС" Алексей Юдин

Нобелевская премия по химии-2019 присуждена Джону Гуденафу ( США ), Стэнли Уиттингему ( Великобритания ) и Акире Йошино ( Япония ) за разработку литий-ионных батарей. Литий-ионные батареи широко применяются в электронике (в частности, в смартфонах, планшетах, ноутбуках), бытовой технике, на транспорте, в том числе в электромобилях.

"Пока, особенно по зарядке, успехов не так много, вот чтобы совместить длительную службу, быструю зарядку и большую ёмкость, пока тяжело. В одном устройстве сделать это пока вообще невозможно. По крайней мере, чтобы удовлетворить "хотелки" рынка", — сказал Юдин.

Он напомнил, что все разработки по другим металло-ионным системам, например, магний-ионным или алюминий-ионным пока находятся на уровне демонстраторов технологий.

При этом эксперт заявил, что если для колесного и рельсового транспорта можно будет создать литий-ионные аккумуляторы, которые будут удовлетворять всем требованиям по ёмкости, скорости зарядки и сроку службы, то появление электросамолетов невозможно без разработок нового поколения материалов.