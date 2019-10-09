Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт оценил результаты работ нобелевских лауреатов по химии 

РИА Новости + ещё 12 9 часов назад
Эксперт оценил работы нобелевских лауреатов
Фото: РИА Новости
Вручение Нобелевской премии по химии за разработки литий-ионных батарей совершенно справедливо, так как эти устройства проникли во многие сферы жизни и польза от них очевидна, но за время, прошедшее с создания технологии, прорывным образом улучшить её не удалось, заявил РИА Новости приглашенный эксперт кафедры физической химии НИТУ "МИСиС" Алексей Юдин.
Нобелевская премия по химии-2019 присуждена Джону Гуденафу (США), Стэнли Уиттингему (Великобритания) и Акире Йошино (Япония) за разработку литий-ионных батарей. Литий-ионные батареи широко применяются в электронике (в частности, в смартфонах, планшетах, ноутбуках), бытовой технике, на транспорте, в том числе в электромобилях.
"Пока, особенно по зарядке, успехов не так много, вот чтобы совместить длительную службу, быструю зарядку и большую ёмкость, пока тяжело. В одном устройстве сделать это пока вообще невозможно. По крайней мере, чтобы удовлетворить "хотелки" рынка", — сказал Юдин.
Он напомнил, что все разработки по другим металло-ионным системам, например, магний-ионным или алюминий-ионным пока находятся на уровне демонстраторов технологий.
При этом эксперт заявил, что если для колесного и рельсового транспорта можно будет создать литий-ионные аккумуляторы, которые будут удовлетворять всем требованиям по ёмкости, скорости зарядки и сроку службы, то появление электросамолетов невозможно без разработок нового поколения материалов.
"А если говорить об авиационном транспорте, об электросамолетах, например, то это пока на 100-200 километров, поиграться, скажем так", — добавил Юдин.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
Последние новости
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Названа оптимальная для здоровья температура в квартирах Названа оптимальная для здоровья температура в квартирах
Комментарии
Наука и техника , Алексей Юдин , РИА Новости , США , Великобритания , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии
Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии5
Меркель дала Зеленскому обещание по России
Меркель дала Зеленскому обещание по России266
США и Британия предрекли катастрофу из-за Турции
США и Британия предрекли катастрофу из-за Турции64
«Больше, чем санкции»: Трамп пригрозил Турции
«Больше, чем санкции»: Трамп пригрозил Турции117
О чем говорили Меркель и Зеленский по телефону
О чем говорили Меркель и Зеленский по телефону
Видео
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
02:52
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
Армия Войска
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
04:28
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
Армия Ближний Восток
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
00:46
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
Общество
Курды нанесли ответный удар по Турции
04:48
Курды нанесли ответный удар по Турции
Армия Ближний Восток
Евросоюз призвал Турцию остановиться
04:28
Евросоюз призвал Турцию остановиться
В мире Ближний Восток
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
00:58
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
В мире Конфликты
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
03:41
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
Армия Ближний Восток
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
01:54
«Не знаю, кто это»: Масляков удивился поборам в КВН
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение