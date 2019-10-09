В России создали робота-двойника Эйнштейна

"Механический Эйнштейн", как сообщают разработчики, может двигать глазами, бровями, губами, шеей. Может поддерживать разговор. "Лицо" андроида воспроизводит более 600 вариантов микромимики человека. Чтобы добиться максимальной реалистичности, инженеры создали и запатентовали собственную конструкцию лица, а также использовали свою технологию создания искусственной кожи.

Ранее разработчики представили робота с "лицом" Арнольда Шварценеггера

"Мы открываем новый рынок в сфере услуг, образования и развлечений. Представьте, что точная копия Майкла Джордана будет продавать баскетбольную форму, а Александр Пушкин — читать собственные стихи в музее? — говорит председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков. — Мы можем построить лингвистическую модель на основе популярных фраз конкретного человека — робот будет общаться и отвечать на вопросы с помощью частых выражений "оригинала", используя определенный контекст знаний этого человека".

"Робот Эйнштейн" может говорить на девяти языках: от русского до арабского. Специалисты также разработали нейросеть на основе высказываний ученого, чтобы не только имитировать внешность, но и моделировать речь Эйнштейна. Как планируется, работ будет "работать" на выставках, форумах и конференциях: консультировать и отвечать на вопросы.