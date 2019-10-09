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Ученые предсказали катастрофические волны жары 

BFM.RU + ещё 2 7 часов назад
Ученые предсказали катастрофическую жару
Фото: РИА Новости
Американские ученые выяснили, что волны жары станут происходить чаще и значительно интенсивнее к середине текущего столетия. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
При умеренном количестве парниковых газов территория, которую будет охватывать экстремальная жара, вырастет на 50%. При максимальном росте концентрации диоксида углерода волны жары вырастут на 80%, а площадь затронутых ими регионов может удвоиться.
Это увеличит число людей, которые подвергнутся тепловому стрессу, повысит риск преждевременной смерти среди стариков и других уязвимых групп населения. Также усилятся нагрузки на энергосеть из-за большего количества работающих кондиционеров.
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Наука и техника , Погода
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