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Носитель «Протон-М» вывел на орбиту 2 коммерческих спутника 

Вести.Ru + ещё 23 19 минут назад
Запущенные с использованием ракеты-носителя «Протон-М» два коммерческих спутника — европейский Eutelsat-5 WB и американский MEV-1 — успешно отделились от разгонного блока «Бриз-М» и выведены на целевые орбиты.
Накануне «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и двумя спутниками стартовала с космодрома Байконур. Общая продолжительность выведения спутников на целевые орбиты составила рекордные 15 часов 54 минуты, сообщает ТАСС.
Первоначально старт ракеты-носителя был запланирован на 30 сентября, однако из-за технической проблемы, связанной с взаимодействием российской системой управления и электроникой космических аппаратов, был перенесен на более поздний срок.
Телекоммуникационный спутник Ku-диапазона Eutelsat — 5WB будет ориентирован преимущественно на рынки Франции, Италии и Алжира. Спутник MEV-1 впервые позволит оказывать услуги по продлению срока службы других спутников: пристыковываясь к ним на геосинхронной околоземной орбите, он будет обеспечивать контроль высоты и ориентацию сборки космических аппаратов.
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Наука и техника , Видео , Eutelsat , ИТАР-ТАСС , Байконур
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