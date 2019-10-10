Носитель «Протон-М» вывел на орбиту 2 коммерческих спутника

Запущенные с использованием ракеты-носителя «Протон-М» два коммерческих спутника — европейский Eutelsat-5 WB и американский MEV-1 — успешно отделились от разгонного блока «Бриз-М» и выведены на целевые орбиты.

Накануне «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и двумя спутниками стартовала с космодрома Байконур . Общая продолжительность выведения спутников на целевые орбиты составила рекордные 15 часов 54 минуты, сообщает ТАСС.

Первоначально старт ракеты-носителя был запланирован на 30 сентября, однако из-за технической проблемы, связанной с взаимодействием российской системой управления и электроникой космических аппаратов, был перенесен на более поздний срок.