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На «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе 

Рамблер + ещё 1 13 минут назад
Космическая обсерватория российского-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному внешнему воздействию. Об этом сообщает RT.
По словам научного руководителя проекта со стороны Германии Петера Пределя, в настройках обсерватории произошли изменения, которые не были вызваны командами с Земли. До выяснения обстоятельств произошедшего ученые отключили четыре из семи модулей обсерватории.
Как ранее сообщал Рамблер, космическая обсерватория «Спектр-РГ» была выведена на орбиту в июле. 27 сентября установленный на борту «Спектра-РГ» российский телескоп ART-XC получил фотографии туманности Мышки в центре Млечного Пути, а также двух нейтронных звезд, которые активно «воруют» материю у своих соседок.
Наука и техника , Видео , Технологии
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