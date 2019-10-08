На «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе

Космическая обсерватория российского-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному внешнему воздействию. Об этом сообщает RT.

По словам научного руководителя проекта со стороны Германии Петера Пределя, в настройках обсерватории произошли изменения, которые не были вызваны командами с Земли. До выяснения обстоятельств произошедшего ученые отключили четыре из семи модулей обсерватории.

Как ранее сообщал Рамблер, космическая обсерватория «Спектр-РГ» была выведена на орбиту в июле. 27 сентября установленный на борту «Спектра-РГ» российский телескоп ART-XC получил фотографии туманности Мышки в центре Млечного Пути, а также двух нейтронных звезд, которые активно «воруют» материю у своих соседок.