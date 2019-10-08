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На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе 

RT на русском 1 час назад
Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.
«Мы заметили изменения в настройках, которые не были вызваны командами с Земли. Так как это может быть потенциально опасно для модулей, мы оставили три включёнными, а четыре выключенными до тех пор, пока не найдём причину и решение», — приводит РИА Новости слова научного руководителя со стороны ФРГ Петера Пределя.
В июле космическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур, была выведена на орбиту.
31 июля Спектр-РГ» снял первое изображение пульсара Центавр Х-3, яркого источника рентгеновского излучения.
RT на русском: последние новости
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Наука и техника , Видео , Технологии , РИА Новости
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