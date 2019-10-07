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Политика оказалась вредной для здоровья 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Политика оказалась вредной для здоровья
Фото: РИА Новости
К такому выводу пришли исследователи после анализа ответов жителей США.
Политику назвали причиной стресса, депрессии и других проблем со здоровьем американцев. Об этом говорится в исследовании, опубликованном научным журналом PLOS One.
В частности, в ходе эксперимента были опрошены 800 человек, из которых для 38% политика оказалась источником стресса. Более того, 11,5% убеждены, что эта сфера негативно влияет на физическое здоровье, а 18,3% и вовсе потеряли из-за нее сон.
Более 26% респондентов отметили, что из-за политики впали в депрессию, когда на выборах проиграл из кандидат. Еще столько же человек отметили, что политика заставила их ненавидеть некоторых людей, а 20% посетовали, что из-за различий в политических взглядах разрушилась их дружба с ценными людьми.
По словам психолога из Айовы Аманды Джонсон, политика влияет на многих ее пациентов, причем основные проблемы заключаются в нарушении сна и ссорах с семьей или друзьями из-за разных взглядов, уточняет газета The Wall Street Journal.
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Наука и техника , Наука , Wall Street Journal , США
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