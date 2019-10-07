Политика оказалась вредной для здоровья

К такому выводу пришли исследователи после анализа ответов жителей США

Политику назвали причиной стресса, депрессии и других проблем со здоровьем американцев. Об этом говорится в исследовании, опубликованном научным журналом PLOS One.

В частности, в ходе эксперимента были опрошены 800 человек, из которых для 38% политика оказалась источником стресса. Более того, 11,5% убеждены, что эта сфера негативно влияет на физическое здоровье, а 18,3% и вовсе потеряли из-за нее сон.

Более 26% респондентов отметили, что из-за политики впали в депрессию, когда на выборах проиграл из кандидат. Еще столько же человек отметили, что политика заставила их ненавидеть некоторых людей, а 20% посетовали, что из-за различий в политических взглядах разрушилась их дружба с ценными людьми.

По словам психолога из Айовы Аманды Джонсон, политика влияет на многих ее пациентов, причем основные проблемы заключаются в нарушении сна и ссорах с семьей или друзьями из-за разных взглядов, уточняет газета The Wall Street Journal.