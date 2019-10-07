Зафиксирован рекордный выброс метана в Арктике

Ученые зафиксировали рекордный выброс метана в Арктике

Рекордный выброс метана произошел в Восточно-Сибирском море. Об этом сообщили российский ученые из Томского политеха (ТПУ), передает РИА "Новости".

Ученые и ТПУ вместе с коллегами из других российских университетов изучали биогеохимические и экологические последствия таяния подводной мерзлоты.

На одном из участков Восточно-Сибирского моря, где ранее обнаружили газовые фонтаны, они увидели "ниточку" метана, поднимающуюся из глубины.