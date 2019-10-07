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Ученые зафиксировали рекордный выброс метана в Арктике 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Зафиксирован рекордный выброс метана в Арктике
Фото: Depositphotos
Рекордный выброс метана произошел в Восточно-Сибирском море. Об этом сообщили российский ученые из Томского политеха (ТПУ), передает РИА "Новости".
Ученые и ТПУ вместе с коллегами из других российских университетов изучали биогеохимические и экологические последствия таяния подводной мерзлоты.
На одном из участков Восточно-Сибирского моря, где ранее обнаружили газовые фонтаны, они увидели "ниточку" метана, поднимающуюся из глубины.
По словам руководителя экспедиции, профессора ТПУ и члена-корреспондента РАН Игорь Семилето, это самый мощный фонтан, который доводилось наблюдать — это в девять раз больше среднепланетарных значений. Ранее такого никто не регистрировал, отметили ученые.
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Наука и техника , Наука , РАН
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