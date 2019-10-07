Астрономы объяснили яркую вспышку на Юпитере

Учёные нашли причину загадочной вспышки на планете Юпитер, замеченной в начале августа астрономом-любителем из США Итаном Чаппелом. Об этом пишет «МИР 24».

Как рассказали исследователи, вспышка возникла при падении железокаменного астероида.

Астроном Итан Чаппел наблюдал за Юпитером при помощи небольшого телескопа во дворе своего дома. В некий момент он заметил, что на краю диска что-то вспыхнуло и через полторы секунды погасло.

Ранее учёные пришли к выводу, что на ранних этапах своей истории Юпитер полностью поглотил соседнюю новорождённую планету.