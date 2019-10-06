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Стало известно об утечке данных нескольких миллионов клиентов «Билайна» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Данные клиентов «Билайна» утекли в Сеть
Фото: РИА Новости
В открытом доступе оказалась база данных оператора сотовой связи «Билайн» со сведениями почти о 9 млн пользователей, подключивших домашний интернет, сообщают российские СМИ.
База содержит 8,7 млн записей со сведениями о клиентах, подключивших домашний интернет через «Билайн» по всей России. Проверка показала, что данные актуальны, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в банковских службах информационной безопасности.
По информации издания, были выявлены как действующие, так и закрытые договоры, поскольку в базе содержатся данные по состоянию на ноябрь 2016 года.
В пресс-службе «Билайна» заявили, что в настоящее время проводится расследование произошедшего. Там отметили, что в доступ попала «небольшая часть базы 2017 года». «Утечку данных мы зафиксировали два года назад», — сообщил представитель компании.
«Все виновные были выявлены и понесли наказание, на текущий момент большая часть информации — это уже устаревшие данные», — заверили в «Билайне».
В компании также заявили, что база клиентов ШПД «Билайна» на конец второго квартала 2019 года составляла 2,5 млн абонентов, а не 8 млн, передает ТАСС.
Представители «Билайна» считают, что распространение в интернете информации об этой утечке носит заказной характер.
Напомним, в четверг Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка. При этом СМИ сообщали о том, что утечка коснулась 60 млн кредитных карт, данные о владельцах которых были выставлены на продажу.
В Сбербанке заявили, что сотрудник кредитной организации дал признательные показания по делу об утечке данных клиентов.
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Комментарии
Наука и техника , Сбербанк России , Вымпелком , Газета "Коммерсантъ" , ИТАР-ТАСС
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