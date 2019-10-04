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НАСА назвало дату первого «женского» выхода в открытый космос 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
НАСА назвало дату первого «женского» выхода в космос
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Первый "женский" выход в открытый космос запланирован на 21 октября, его проведут астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр, сообщила представитель НАСА на брифинге в пятницу.
Ранее НАСА сообщило, что до конца года планирует провести 10 выходов в открытый космос. Первая пятерка из них будет посвящена замене батарей на солнечных антеннах станции. Согласно опубликованному в пятницу графику, первый из них состоится 6 октября, затем астронавты будут выходить на внешнюю поверхность станции 11, 16, 21 и 25 октября, дата последнего, пятого, пока не определена.
"Четвертый выход в открытый космос проведут Кристина Кук и Джессика Мейр", — сообщила на брифинге заместитель руководителя группы астронавтов Кэтрин Макартур.
Ранее планировалось, что первый в истории только женский дуэт выйдет в открытый космос в конце марта с участием американок Энн Макклейн и Кристины Кук, однако он не состоялся из-за того, что для Макклейн не нашлось готового скафандра.
Позднее на станцию был доставлен дополнительный скафандр нужного размера.
Первой женщиной, вышедшей в открытый космос в 1984 году стала советский космонавт Светлана Савицкая.
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Наука и техника , Кэтрин Макартур , Кристина Кук , Светлана Савицкая , Энн Макклейн , NASA
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