В России добыли уникальный алмаз

Компания «Алроса» добыла в Якутии уникальный двойной алмаз, возраст которого может составлять более 800 млн лет. Об этом сообщает ТАСС.

У алмаза необычная структура: внутри одного камня находится еще один. Таким образом, алмаз напоминает матрешку. По оценке специалистов, камень такой структуры — единственный в мире и первый за всю историю алмазодобычи.

Размеры камня — 4,8×4,9×2,8 миллиметра, объем внутренней полости — шесть кубических миллиметров, объем внутреннего кристалла — 1,6 кубического миллиметра с весом 0,02 карата (0,004 грамма). Весит находка 0,62 карата (0,124 грамма).

После ряда исследований специалисты предположили, что первоначально кристаллизовался внутренний алмаз, а внешний образовался во время следующих стадий роста.