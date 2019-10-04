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В России добыли уникальный алмаз 

Рамблер + ещё 14 39 минут назад
В России добыли уникальный алмаз
Фото: Алроса
Компания «Алроса» добыла в Якутии уникальный двойной алмаз, возраст которого может составлять более 800 млн лет. Об этом сообщает ТАСС.
У алмаза необычная структура: внутри одного камня находится еще один. Таким образом, алмаз напоминает матрешку. По оценке специалистов, камень такой структуры — единственный в мире и первый за всю историю алмазодобычи.
Размеры камня — 4,8×4,9×2,8 миллиметра, объем внутренней полости — шесть кубических миллиметров, объем внутреннего кристалла — 1,6 кубического миллиметра с весом 0,02 карата (0,004 грамма). Весит находка 0,62 карата (0,124 грамма).
После ряда исследований специалисты предположили, что первоначально кристаллизовался внутренний алмаз, а внешний образовался во время следующих стадий роста.
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Наука и техника , Наука , Алроса , Республика Саха (Якутия)
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