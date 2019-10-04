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В России добыли уникальный алмаз-матрешку 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 1 час назад
В России добыли уникальный алмаз
Фото: Алроса
В Нюрбинском горно-обогатительном комбинате (ГОК) компания «Алроса» добыла алмаз, внутри которого есть еще один такой же камень.
Камень из-за своей особенности походит на традиционную матрешку, сообщили в компании, передает РИА «Новости». Эксперты утверждают, что за всю историю алмазодобычи в мире подобных камней еще не встречалось.
Возраст камня может составлять свыше 800 млн лет, вес — 0,62 карата (0,124 грамма). Камень по размерам достигает 4,8×4,9×2,8 миллиметра, объем внутренней полости составляет шесть кубических миллиметров, объем внутреннего кристалла — 1,6 кубического миллиметра с весом 0,02 карата (0,004 грамма).
Алмаз нашли во время сортировки специалисты Якутского предприятия по торговле алмазами, его передали в научно-исследовательское предприятие (НИГП) «Алроса».
Специалисты провели ряд исследований, после которых выдвинули гипотезу о происхождении камня. По их мнению, первоначально кристаллизовался внутренний алмаз, а внешний образовался во время следующих стадий роста.
«Самым интересным было выяснить, каким образом между внутренним и внешним алмазами образовалось воздушное пространство. Имеются две основные гипотезы: согласно первой, в процессе роста алмаз был захвачен мантийным минералом, который позже был растворен в условиях земной поверхности, согласно второй — в результате сверхбыстрого роста внутри алмаза образовалась прослойка из пористого поликристаллического алмазного вещества, которая впоследствии была растворена более агрессивными мантийными процессами. Благодаря наличию растворенной зоны один алмаз стал свободно перемещаться внутри другого по принципу матрешки», — пояснил замдиректора по инновационной работе НИГП «Алроса» Олег Ковальчук.
В июле в Архангельской области добыли алмаз редкого лимонного оттенка.
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Наука и техника , Наука , Алроса , РИА Новости
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