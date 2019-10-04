Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российская система не допустила столкновение космического мусора с МКС 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Россия спасла МКС от мусора
Фото: РИА Новости
Российская Система контроля космического пространства (СККП) в 2019 году выдала 19 предупреждений об опасных сближениях российских спутников с объектами в космосе, в одном случае речь шла о Международной космической станции (МКС), сообщил в пятницу журналистам начальник оперативного отделения — заместитель начальника штаба Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС полковник Алексей Лагутенко.
"В 2019 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки выдали 19 предупреждений об опасных сближениях различных объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки. В части МКС в этом году мы выдали всего одно предупреждение", — сказал он по случаю отмечаемого в пятницу Дня Космических войск.
Он напомнил, что опасным считается сближение менее 10 километров, что соответствует вероятности больше чем 10 в минус 4-й степени.
Главный центр разведки космической обстановки выполняет информационное обеспечение решения задач парирования угроз, исходящих из космоса и в космосе, беспрепятственного развертывания и функционирования отечественных группировок космических аппаратов, а также оценки других опасностей, связанных с техногенным загрязнением космического пространства.
Глобальный контроль обстановки в околоземном космическом пространстве обеспечивают специализированные радиотехнические, лазерно-оптические и оптико-электронные наземные средства системы контроля космического пространства, находящиеся в Московской области, Алтайском крае, Дальневосточном регионе, Карачаево-Черкесии и Таджикистане.
По оценке Лагутенко, "система является достаточно большой, ее объекты раскиданы по всей территории Российской Федерации, ее мозгом является информационный центр". По его словам, сюда стекается информация по всем космическим объектам, которые находятся в околоземном пространстве.
Ежегодно 4 октября Космические войска ВКС России отмечают свой профессиональный праздник.
Устроившая голый протест актриса стала депутатом
Последние новости
Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова собирается замуж Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова собирается замуж Лукашенко рассмешил Зеленского и весь зал на форуме (видео) Лукашенко рассмешил Зеленского и весь зал на форуме (видео) Зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90 Зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
Комментарии
Наука и техника , Войска , Технологии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый глава ЦИК Украины назвал условия выборов в Донбассе
Новый глава ЦИК Украины назвал условия выборов в Донбассе42
Пока вы не уснули: россиянам готовят новый налог
Пока вы не уснули: россиянам готовят новый налог134
Экоактивистка в США призвала бомбить Россию и есть детей
Экоактивистка в США призвала бомбить Россию и есть детей171
Россия отказалась от украинской воды
Россия отказалась от украинской воды849
Полицейские ограбили мужчину и сбежали от своих коллег
Полицейские ограбили мужчину и сбежали от своих коллег4
Видео
«Украина готовится к военным действиям»
01:10
«Украина готовится к военным действиям»
Политика Армия
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
02:12
Нет спасения: «Солнцепек» оценили в США
Оружие Армия
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
00:26
Порошенко начинает большой торг с Зеленским
В мире Статьи
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
04:28
«Ломали дверь»: в Иране россиянку взяли за шпионаж
В мире
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
01:00
Пойманную с кокаином Бочкареву парализовало
Шоу-бизнес
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
00:48
«Украингейт»: что США готовили для Зеленского
В мире Статьи
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
04:27
Скандал в онкоцентре Блохина: новые подробности
Общество
Вооруженные люди захватили российский завод
00:30
Вооруженные люди захватили российский завод
Происшествия
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
00:45
«Добрая девочка»: как Путин повлиял на Грету Тунберг
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение