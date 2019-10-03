Китайские ученые разработали «суперкамеру», сообщают Экономические новости.
Демонстрация устройства с разрешением в 500 мегапикселей прошла на Международной промышленной ярмарке.
Камера в четыре раза более детализировано, чем человеческий глаз, способна распознать каждое лицо в толпе из десятков тысяч человек. Она была создана в университете Фудань с помощью специалистов института оптики, точной механики и физики Китайской академии наук. Новая «суперкамера» будет использована в общей сети видеокамер в системе социального кредитования Китая, которая дает гражданам баллы в зависимости от их образа жизни.