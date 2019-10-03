Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайские ученые разработали «суперкамеру» 

RUБЕЖ 1 час назад
Китайские ученые разработали «суперкамеру»
Фото: Reuters
Китайские ученые разработали «суперкамеру», сообщают Экономические новости.
Демонстрация устройства с разрешением в 500 мегапикселей прошла на Международной промышленной ярмарке.
Камера в четыре раза более детализировано, чем человеческий глаз, способна распознать каждое лицо в толпе из десятков тысяч человек. Она была создана в университете Фудань с помощью специалистов института оптики, точной механики и физики Китайской академии наук. Новая «суперкамера» будет использована в общей сети видеокамер в системе социального кредитования Китая, которая дает гражданам баллы в зависимости от их образа жизни.
Как москвич сменил ориентацию по вине Apple
RUБЕЖ: последние новости
Ростехнадзор завершил проверку готовности новых станций метро в Санкт-Петербурге Ростехнадзор завершил проверку готовности новых станций метро в Санкт-Петербурге Общественные территории Петропавловска-Камчатского оснастят камерами видеонаблюдения Общественные территории Петропавловска-Камчатского оснастят камерами видеонаблюдения Глава ФСИН России Геннадий Корниенко может быть уволен с должности Глава ФСИН России Геннадий Корниенко может быть уволен с должности
Наука и техника , Наука , Технологии , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сотни головорезов: Путин предупредил Россию об угрозе
Сотни головорезов: Путин предупредил Россию об угрозе24
Между США и Россией разразился крупный скандал
Между США и Россией разразился крупный скандал2
«Мы шокированы»: Москва ополчилась на Норвегию
«Мы шокированы»: Москва ополчилась на Норвегию373
Конец «эпохи Меркель»: Германия недооценила Путина
Конец «эпохи Меркель»: Германия недооценила Путина306
На Украине пообещали налет на Севастополь
На Украине пообещали налет на Севастополь289
Видео
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
05:04
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
В мире Ближний Восток
Путин уволил главу ФСИН
01:37
Путин уволил главу ФСИН
Политика
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
00:44
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
Происшествия Статьи
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
01:40
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
Происшествия Криминал
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
01:00
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
Шоу-бизнес
Лукашенко отправляется на Украину
01:30
Лукашенко отправляется на Украину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение