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Фрагменты древнего сосуда обнаружили археологи в районе Гоголевского бульвара 

Вечерняя Москва + ещё 6 57 минут назад
Черепки сосуда из неолита нашли в Москве
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Фрагменты сосуда, принадлежащие к 4000–3500 годам до нашей эры, обнаружили археологи в районе Гоголевского бульвара, рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
— Это редкий случай, можно даже сказать, чудо, что в центре Москвы сохранились артефакты времен неолита. Мы получили еще одно подтверждение, что почти шесть тысяч лет назад на территории исторического центра Москвы уже жили люди. Ранее на этом же месте был обнаружен кремневый наконечник стрелы, который относится к тому же историческому периоду, — подчеркнул он.
Уточняется, что примерно десяток черепков ямочно-гребенчатой (способ украшения изделий, в виде отпечатков гребней или небольших ямок — прим. ред.) керамики размером от двух до пяти сантиметров извлекли из раскопа глубиной четыре метра. Они были найдены в период с весны нынешнего года до настоящего времени.
Помимо этого два года назад на территории парка «Зарядье» обнаружили каменные топоры бронзового века, в середине июня в рамках инженерных работ на Сретенке — кремневый резец эпохи неолита, а на Покровском бульваре — скребок эпохи мезолита. Благодаря найденным артефактам эксперты пришли к выводу, что центр современной Москвы и область были заселены еще в древние времена, пишет официальный сайт мэра столицы.
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Наука и техника , Алексей Емельянов , Москва
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