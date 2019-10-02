Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погорел на работе: хакеру из Yahoo грозит тюрьма за интимные фото 

Газета.Ru 1 час назад
Погорел на работе: хакеру из Yahoo грозит тюрьма
Фото: Газета.Ru
Бывший инженер Yahoo воспользовался своим служебным положением, чтобы взламывать аккаунты пользователей компании и искать в них интимные фото. Сообщается, что жертвами этой преступной схемы стали 6 тысяч человек. Теперь 34-летнему злоумышленнику грозит тюремный срок, а также внушительный штраф.
Рейес Даниэль Руиз, ранее занимавший должность инженера Yahoo, признал вину по делу о незаконном вторжении в компьютерные сети. Как следует из пресс-релиза Министерства юстиции США, 34-летний экс-сотрудник поисковой системы воспользовался служебным положением и взломал 6 тыс. аккаунтов пользователей Yahoo.
Руиз искал персональную информацию о юзерах, а в особенности его интересовали фотографии и видео порнографического содержания.
По словам обвиняемого, он получил доступ к пользовательским паролям и внутренней сети Yahoo, чтобы скомпрометировать тысячи аккаунтов. Больше всего его интересовали молодые девушки — среди взломанных жертв Руиза есть его друзья и коллеги по работе. Он делал копии фото и видео, которые ему понравились, и хранил их у себя дома. Кроме того, с помощью полученного доступа к профилю в Yahoo ему удавалось скомпрометировать аккаунты пользователей iCloud, Facebook, Gmail, DropBox и других онлайн-платформ, чтобы искать там новые интимные снимки.
После того, как бывший работодатель Руиза зафиксировал подозрительную активность, злоумышленник уничтожил компьютер и жесткий диск, на котором он хранил собранные данные. Рейесу Даниэлю Руизу вменяют один эпизод вторжения в компьютерные сети и перехвата приватных сообщений. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере $250 тыс.
Портал Business Insider запросил комментарий у материнской компании Yahoo Oath, но не получил оперативный ответ.
Yahoo также является фигурантом самой крупной утечки пользовательских данных за всю историю интернета.
Три года назад руководство компании сообщило о том, что в 2013 году неизвестные хакеры похитили личные данные более 1 млрд пользователей сервисов Yahoo.
Среди этой информации могли быть имена, e-mail-адреса, номера телефонов, даты рождения и зашифрованные пароли.
В Yahoo отметили, что в ходе атаки были подделаны файлы cookies — это текстовая информация, которая передается от сервера к браузеру и хранится на компьютере пользователя.
Эта хакерская атака нанесла серьезный ущерб репутации компании, из-за чего корпорация Verizon, планировавшая приобрести Yahoo три года назад, решила отложить покупку. В итоге сделка была закрыта летом в июне 2017 года — за бизнес Yahoo пришлось заплатить $4,48 млрд Кроме того, тогдашней главе Yahoo Мариссе Майер пришлось покинуть свой пост.
Выступая в ноябре 2017 года в Сенате на слушаниях, в рамках которых Майер извинилась за беспрецедентную утечку данных, она обвинила во взломе неких «российский хакеров».
«Поскольку эти утечки произошли во время моего пребывания на посту главы компании, я хочу принести искренние извинения всем нашим пользователям. К сожалению, хотя все принятые нами меры помогли Yahoo успешно защититься от череды атак со стороны хакеров, действующих по собственной инициативе или по указаниям властей, российские агенты сумели проникнуть в наши системы и похитить данные наших пользователей», — заявила Майер.
В этом же месяце стало известно, что канадский хакер казахского происхождения признал себя виновным в деле о взломе аккаунтов Yahoo. 23-летнего Карима Баратова, также известного как Кай, Карим Таловеров и Карим Акехмет Токбергенов, обвинили в компьютерном мошенничестве и восьми случаях кражи персональных данных при оттягчающих обстоятельствах. Ему грозило до 20 лет лишения свободы, но в итоге он получил только пять лет тюремного заключения. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере до $2,2 млн, а также компенсацию всем пострадавшим.
Помимо Баратова, в марте 2017 года Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против трех россиян — хакера Алексея Белана, а также двух офицеров ФСБ России Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина, которые ранее работали в Центре информационной безопасности ведомства. Известно, что Баратов является единственным, кто был задержан по этому делу.
В 16 регионах устроили облаву всероссийского масштаба
Газета.Ru: последние новости
Цукерберг раскритиковал кандидата в президенты США от Демократов Цукерберг раскритиковал кандидата в президенты США от Демократов WhatsApp перестанет работать на части смартфонов WhatsApp перестанет работать на части смартфонов На Землю надвигается магнитная буря На Землю надвигается магнитная буря
Комментарии
Наука и техника , Интернет , Статьи , Игорь Сущин , Марисса Майер , Даниэль Рейес , Дмитрий Докучаев , Алексей Белан , Карим Баратов , ФСБ , Министерство юстиции США , Yahoo , Verizon
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с кокаином
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с кокаином
Меркель оценила возможность снятия санкций с России
Меркель оценила возможность снятия санкций с России4
Бездомной певице из России нашли дом и работу в США
Бездомной певице из России нашли дом и работу в США1
Саакашвили заявил о «похищении по приказу Порошенко»
Саакашвили заявил о «похищении по приказу Порошенко»3
Командиру сгоревшего SSJ-100 предъявили обвинение
Командиру сгоревшего SSJ-100 предъявили обвинение16
Новости партнеров
Видео
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с кокаином
01:19
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с кокаином
Шоу-бизнес
Меркель оценила возможность снятия санкций с России
03:12
Меркель оценила возможность снятия санкций с России
В мире Европа
Бездомной певице из России нашли дом и работу в США
01:00
Бездомной певице из России нашли дом и работу в США
В мире
Киргизия отреагировала на извинения Малахова
03:55
Киргизия отреагировала на извинения Малахова
Шоу-бизнес В мире
Один пуск: Северная Корея обстреляла Японию
01:06
Один пуск: Северная Корея обстреляла Японию
В мире Оружие
«А где же Скрипали?» Забытое отравление в Солсбери
03:35
«А где же Скрипали?» Забытое отравление в Солсбери
В мире Политика
Уволенную за голые фото педагога позвали на «Первый канал»
03:34
Уволенную за голые фото педагога позвали на «Первый канал»
Общество
Упавшие светофоры и град: Петербург накрыл ураган
02:01
Упавшие светофоры и град: Петербург накрыл ураган
Погода Интернет
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
00:15
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение