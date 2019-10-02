Эпидемия 21 века: кто загрязняет планету пластиком

Ученые: Китай больше всех загрязняет Южную Атлантику пластиком

Ученые считают, что пластик попадает в Южную Атлантику с китайских грузовых кораблей, которые все чаще плавают в Африку. Они выяснили это, когда изучали мусор на берегу острова Инаксессибл в труднодоступном архипелаге Тристан-да-Кунья. Из-за особенностей циркуляции вод его взяли в качестве модели для всего южноатлантического региона.

Исследование проводили в несколько этапов: в 2009 и 2018 годах. Также ученые ориентировались на данные, полученные в 1984 году.

В качестве индикатора загрязнения ученые выбрали пластиковые бутылки, так как на них указывают дату производства и страну происхождения. Они выяснили, что количество бутылок в мусоре растет примерно 10% в год и они составляют уже примерно треть от его объема.

С 1984 года радикально изменилось место изготовления бутылок. Раньше они попадали в океан в основном из стран Южной Америки. К 2009 году половина бутылок уже была азиатского происхождения. В 2018 году на азиатские бутылки пришлось 75%, причем половину всех бутылок сделали китайские компании.

Проблема загрязнения океанов пластиком давно волнует ученых. Например, исследователи три года изучали скопление мусора в Тихом океане, известное как Большое мусорное пятно. Они построили математическую модель, которая показала, что там содержится 80 тысяч тонн пластика, а площадь пятна составляет 1,6 млн кв. км.