Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Климатолог объяснил, чем опасно глобальное потепление 

Вечерняя Москва 1 час назад
Эксперт объяснил, чем опасно глобальное потепление
Фото: РИА Новости
Научный сотрудник лаборатории теории климата, кандидат физико-математических наук Александр Чернокульский в комментарии «МИР 24» рассказала, в чем опасность глобального потепления.
По словам специалиста, температура с каждым годом растет, вечная мерзлота тает. Исчезает арктический лед, приходит открытая вода и это усиливает потепление в регионах.
— Последствия могут быть разные: разрушение домов, инфраструктуры. Порода становится более мягкой, вязкой, здания рушатся и трескаются, — пояснил эксперт.
Чернокульский отметил, что необратимые изменения могут произойти уже через 200 лет, если люди не изменят свое отношение к окружающей среде. Он подчеркнул, что следует подходить более ответственно к передаче и потреблению энергии, минимизировать парниковый эффект при сжигании топлива.
В 16 регионах устроили облаву всероссийского масштаба
Вечерняя Москва: последние новости
НАСА решило купить дополнительные места в российских «Союзах» НАСА решило купить дополнительные места в российских «Союзах» Самый крупный за последние 50 лет айсберг откололся в Антарктиде Самый крупный за последние 50 лет айсберг откололся в Антарктиде Илон Маск анонсировал полет корабля Starship до конца осени Илон Маск анонсировал полет корабля Starship до конца осени
Наука и техника , Наука , Александр Чернокульский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Достойно только осуждения»: Путин оценил Грету Тунберг
«Достойно только осуждения»: Путин оценил Грету Тунберг4
«А где же Скрипали?» Забытое отравление в Солсбери
«А где же Скрипали?» Забытое отравление в Солсбери118
Скандал в центре онкологии: врачи рассказали об угрозах
Скандал в центре онкологии: врачи рассказали об угрозах65
«Опасно для Киева»: роль Украины в деле MH17
«Опасно для Киева»: роль Украины в деле MH17436
Фото пресс-секретаря Зеленского вызвало скандал
Фото пресс-секретаря Зеленского вызвало скандал132
Видео
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Киргизия отреагировала на извинения Малахова
03:55
Киргизия отреагировала на извинения Малахова
Шоу-бизнес В мире
Один пуск: Северная Корея обстреляла Японию
01:06
Один пуск: Северная Корея обстреляла Японию
В мире Оружие
«А где же Скрипали?» Забытое отравление в Солсбери
03:35
«А где же Скрипали?» Забытое отравление в Солсбери
В мире Политика
Уволенную за голые фото педагога позвали на «Первый канал»
03:34
Уволенную за голые фото педагога позвали на «Первый канал»
Общество
Упавшие светофоры и град: Петербург накрыл ураган
02:01
Упавшие светофоры и град: Петербург накрыл ураган
Погода Интернет
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
00:15
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
Происшествия
Зеленскому пообещали третий Майдан
01:23
Зеленскому пообещали третий Майдан
В мире Статьи
Бочкарёва сорвала «Прямой эфир» Малахову
01:56
Бочкарёва сорвала «Прямой эфир» Малахову
Шоу-бизнес
Убийство в центре Москвы: предъявлены обвинения
02:44
Убийство в центре Москвы: предъявлены обвинения
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть