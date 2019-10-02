Эксперт объяснил, чем опасно глобальное потепление

Климатолог объяснил, чем опасно глобальное потепление

Научный сотрудник лаборатории теории климата, кандидат физико-математических наук Александр Чернокульский в комментарии «МИР 24» рассказала, в чем опасность глобального потепления.

По словам специалиста, температура с каждым годом растет, вечная мерзлота тает. Исчезает арктический лед, приходит открытая вода и это усиливает потепление в регионах.

— Последствия могут быть разные: разрушение домов, инфраструктуры. Порода становится более мягкой, вязкой, здания рушатся и трескаются, — пояснил эксперт.

Чернокульский отметил, что необратимые изменения могут произойти уже через 200 лет, если люди не изменят свое отношение к окружающей среде. Он подчеркнул, что следует подходить более ответственно к передаче и потреблению энергии, минимизировать парниковый эффект при сжигании топлива.