Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тяжелый вдох. Почему динозавры большие 

Российская Газета 1 час назад
Почему динозавры резко начали расти
Фото: ТАСС/Павел Смертин
Динозавры пошли в рост вовсе не оттого, что изменили свой рацион и стали обильно питаться. Причина в другом: говоря образно, они надышались кислородом.
Такой неожиданный вывод сделал американский профессор Морган Шаллер, занимаясь, казалось бы, совсем далеким от гигантских ящеров делом — изучал уровни этого газа в породах Северной Америки.
"Мы проверили породы в районах, которые образовались в одно и то же время на расстоянии около 1000 км друг от друга, — говорит ученый. — Оказалось, что около 215 миллионов лет назад, за короткий по геологическим меркам срок, за три миллиона лет, уровень кислорода в атмосфере подскочил с 15 процентов до 19".
Почему это произошло, непонятно, но ученый обратил внимание, что примерно в это же время динозавры резко пошли в рост.
Кстати, известно, что первые появившиеся динозавры были небольшими, в длину 3-4 метра, а некоторые даже 50 сантиметров, но с повышением уровня кислорода в атмосфере стали достигать гигантских размеров. Напомним, что первые динозавры появились на планете примерно 243-233 миллиона лет назад. Они имели в длину примерно 3-4 метра, а некоторые даже 50 сантиметров при весе 2 килограмма. А потом стали быстро расти, достигнув размеров 25-35 метров. Это произошло примерно в тот же период, когда началось резкое повышение уровня кислорода.
Волонтера-трансгендера выгнали из больницы
Российская Газета: последние новости
Ученые рассказали о смертельной болезни, найденной в древних мумиях Ученые рассказали о смертельной болезни, найденной в древних мумиях От Антарктиды откололся гигантский айсберг От Антарктиды откололся гигантский айсберг Видео: NASA показало искривление пространства-времени Видео: NASA показало искривление пространства-времени
Комментарии
Наука и техника , Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЛНР и ДНР подписали «особое мнение» к «формуле Штайнмайера»
ЛНР и ДНР подписали «особое мнение» к «формуле Штайнмайера»17
Установили рекорд: Грузия потеряла туристов
Установили рекорд: Грузия потеряла туристов4
Пока вы не уснули: что решил Минтруд по четырехдневке
Пока вы не уснули: что решил Минтруд по четырехдневке227
«Капитуляции не будет»: Зеленский сделал заявление
«Капитуляции не будет»: Зеленский сделал заявление410
Пашинян сделал селфи с Путиным в автобусе
Пашинян сделал селфи с Путиным в автобусе5
Видео
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
00:15
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
Происшествия
Пашинян сделал селфи с Путиным в автобусе
01:05
Пашинян сделал селфи с Путиным в автобусе
В мире
ЛНР и ДНР подписали «особое мнение» к «формуле Штайнмайера»
04:50
ЛНР и ДНР подписали «особое мнение» к «формуле Штайнмайера»
В мире
Установили рекорд: Грузия потеряла туристов
09:45
Установили рекорд: Грузия потеряла туристов
В мире Кавказ
Боярский оправдался за фото «парковки на встречке»
00:30
Боярский оправдался за фото «парковки на встречке»
Шоу-бизнес
«Капитуляции не будет»: Зеленский сделал заявление
03:51
«Капитуляции не будет»: Зеленский сделал заявление
В мире Украина
Стало известно о попытке ликвидировать Савченко
05:09
Стало известно о попытке ликвидировать Савченко
В мире Украина
Петербург накрыл разрушительный ураган
00:16
Петербург накрыл разрушительный ураган
Происшествия Погода
Дудю рассказали о причине развала СССР
01:10
Дудю рассказали о причине развала СССР
Общество
Главным врагом России и Китая являются не США
01:08
Главным врагом России и Китая являются не США
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение