Почему динозавры резко начали расти

Тяжелый вдох. Почему динозавры большие

Динозавры пошли в рост вовсе не оттого, что изменили свой рацион и стали обильно питаться. Причина в другом: говоря образно, они надышались кислородом.

Такой неожиданный вывод сделал американский профессор Морган Шаллер, занимаясь, казалось бы, совсем далеким от гигантских ящеров делом — изучал уровни этого газа в породах Северной Америки.

"Мы проверили породы в районах, которые образовались в одно и то же время на расстоянии около 1000 км друг от друга, — говорит ученый. — Оказалось, что около 215 миллионов лет назад, за короткий по геологическим меркам срок, за три миллиона лет, уровень кислорода в атмосфере подскочил с 15 процентов до 19".

Почему это произошло, непонятно, но ученый обратил внимание, что примерно в это же время динозавры резко пошли в рост.

Кстати, известно, что первые появившиеся динозавры были небольшими, в длину 3-4 метра, а некоторые даже 50 сантиметров, но с повышением уровня кислорода в атмосфере стали достигать гигантских размеров. Напомним, что первые динозавры появились на планете примерно 243-233 миллиона лет назад. Они имели в длину примерно 3-4 метра, а некоторые даже 50 сантиметров при весе 2 килограмма. А потом стали быстро расти, достигнув размеров 25-35 метров. Это произошло примерно в тот же период, когда началось резкое повышение уровня кислорода.