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Раскрыт верный способ колонизировать Марс 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыт верный способ колонизировать Марс
Фото: РИА Новости
Ученые Юго-Восточного Университета Нова в США считают, что первыми «колонистами» на Марсе должны стать микробы, вирусы и грибки, прежде чем на планете поселятся люди. Об этом сообщает Science Alert.
Как пишет издание, идея заселения Марса микроорганизмами противоречит многолетним принципам, которые не допускают загрязнения планеты. Прежде чем оборудование отправится в космос, оно должно пройти санитарную обработку, что позволяет сохранять изучаемую среду в первоначальном виде. Появление на Марсе земных микробов помешает поиску признаков древней жизни.
Ученые считают, что запуск процессов терраформирования на Красной планете с помощью микроорганизмов является неизбежным, и без намеренного загрязнения колонизация Марса будет невозможным. В качестве первых «колонистов» подойдут экстремофилы — одноклеточные, способные выживать в экстремальных условиях среды. Однако исследователи не знают, какие именно организмы для этого подойдут, а не нанесут, наоборот, вред терраформированию.
Применение бактерий и других примитивных живых существ объясняется тем, что, размножаясь, они начнут изменять состав атмосферы и рельеф планеты, делая ее более пригодной для человеческих поселений.
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Наука и техника , Наука , США
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