Кем станут первые колонисты на Марсе

Первыми колонистами Марса могут стать земные бактерии

Международная группа ученых считает, что первыми колонистами Марса могут стать земные бактерии. По их мнению, межпланетное загрязнение неизбежно и его нужно рассматривать как благо, пишет Microbiology Ecology.

В связи с этим специалисты призывают пересмотреть существующую философию космических исследований и планетарной защиты. Считается, что бактериальная контаминация может разрушить экосистемы других планет и сделать невозможным изучение внеземной жизни.

Ученые уверены, что такой подход рано или поздно будет пересмотрен.

«Жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, не может существовать без полезных микроорганизмов. Здесь, на нашей планете, они помогают установить симбиотические ассоциации — взаимодействие множества организмов для создания большего целого. Чтобы выжить на бесплодных стерильных планетах, нам придется брать с собой полезных микробов (на Марс — ред.)», — говорит микробиолог Хосе Лопес.

Согласно плану, первыми колонистами Красной планеты станут не люди, а экстремофильные микроорганизмы, способные выживать при чрезвычайно высоких или низких значениях температуры, давления и кислотности.