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Первыми колонистами Марса могут стать земные бактерии 

Мир24 1 час назад
Кем станут первые колонисты на Марсе
Фото: NASA
Международная группа ученых считает, что первыми колонистами Марса могут стать земные бактерии. По их мнению, межпланетное загрязнение неизбежно и его нужно рассматривать как благо, пишет Microbiology Ecology.
В связи с этим специалисты призывают пересмотреть существующую философию космических исследований и планетарной защиты. Считается, что бактериальная контаминация может разрушить экосистемы других планет и сделать невозможным изучение внеземной жизни.
Ученые уверены, что такой подход рано или поздно будет пересмотрен.
«Жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, не может существовать без полезных микроорганизмов. Здесь, на нашей планете, они помогают установить симбиотические ассоциации — взаимодействие множества организмов для создания большего целого. Чтобы выжить на бесплодных стерильных планетах, нам придется брать с собой полезных микробов (на Марс — ред.)», — говорит микробиолог Хосе Лопес.
Согласно плану, первыми колонистами Красной планеты станут не люди, а экстремофильные микроорганизмы, способные выживать при чрезвычайно высоких или низких значениях температуры, давления и кислотности.
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