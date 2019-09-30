Астрономы обнаружили в хвосте межзвездной кометы цианид

Астрономы впервые изучили состав хвоста межзвездной кометы и обнаружили там цианид

Планетологи впервые изучили химический состав "хвоста" межзвездной кометы 2I/Borisov и обнаружили внутри него молекулы цианида, соединения углерода и азота. Данные по составу ее выбросов помогли ученым уточнить размеры ядра этого небесного тела, передает пресс-служба Группы телескопов имени Исаака Ньютона.

"Нам впервые удалось точно измерить то, из чего состоит этот межзвездный объект и сравнить его с кометами, которые родились в пределах нашей Солнечной системы. Самое удивительное заключается как раз в том, что мы не нашли никаких видимых различий", — рассказал Алан Фицсиммонс (Alan Fitzsimmons) из университета Квинс в Белфасте (Великобритания), чьи слова приводит пресс-служба организации.

Второй "гость" из открытого космоса и первая межзвездная комета была открыта 30 августа российским астрономом Геннадием Борисовым . Когда ученый просчитал ее орбиту, он понял, что она попала в Солнечную систему из пустоты между светилами Галактики. В середине сентября она получила официальное имя 2I/Borisov.

По текущим оценкам астрономов, диаметр ядра кометы составляет примерно 5-20 км, а скорость ее движения — около 30 км/с. В начале декабря она приблизится к Солнцу на минимальное расстояние. Невооруженным глазом разглядеть ее будет нельзя, но в конце 2019 года ее, возможно, получится увидеть в любительские телескопы.

В отличие от первого подобного объекта, астероида Оумуамуа, комета Борисова была открыта астрономами еще до того, как она успела сблизиться с Землей и Солнцем. Это дало ученым время на подготовку к ее визиту и ее детальному изучению.

Гость из открытого космоса

Первые данные по химическому составу 2I/Borisov, как отмечает Фицсиммонс, его команда уже успела получить. Как и в случае с Оумуамуа, ученые использовали мощный 4,2-метровый телескоп Уильяма Гершеля, установленный на Канарских островах, для замера спектра этого "гостя" из другой планетной системы.

Комета еще находится на достаточно большом расстоянии от Земли, и поэтому планетологам удалось достоверно идентифицировать только лишь один компонент ее хвоста — молекулы цианида. Это вещество, как предполагают ученые, попало туда в результате таяния ледяного ядра кометы Борисова и разложения молекул синильной кислоты, присутствовавшей внутри его толщи.

Большое количество этого газа, с другой стороны, позволило Фицсиммонсу и его команде вычислить то, с какой скоростью "худеет" находка российского астронома и какими размерами она обладает. И по тому, и по другому показателю она в целом сопоставима с другими объектами такого рода, посещающими окрестности Земли и Марса, такими как кометы Лавджоя, Сайдинг-Спринг и Чурюмова-Герасименко.

Как надеются ученые, сближение кометы Борисова с Землей и Солнцем поможет им уточнить ее химический состав и понять, действительно ли она является столь заурядной, как на то указывают текущие данные. Как шутят Фицсиммонс и его коллеги, если бы 2I/Borisov родилась в Солнечной системе, на нее никто бы не обратил внимания.