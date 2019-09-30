У космонавта на МКС увеличилась голова

У первого арабского космонавта на МКС увеличилась голова

Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури, который прибыл на МКС на прошлой неделе, рассказал, какие изменения произошли в его организме за пять дней пребывания в космосе.

«Много изменений произошло с моим телом, размер моей головы увеличился из-за прилива жидкости. Мое обоняние также изменилось. Но я начал приспосабливаться и привыкать к этому», — приводит РИА «Новости» слова аль-Мансури во время сеанса видеосвязи со студентами, которые собрались в Космическом центре имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае.

Он рассказал, что уже побывал во всех отсеках станции и снял о ней видеоролик.

«Я буду рад показать вам вскоре первое видео о станции на арабском языке», — сказал космонавт, отметив, что «самая прекрасная вещь на станции — это невесомость».