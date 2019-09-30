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У первого арабского космонавта на МКС увеличилась голова 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 57 минут назад
У космонавта на МКС увеличилась голова
Фото: РИА Новости
Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури, который прибыл на МКС на прошлой неделе, рассказал, какие изменения произошли в его организме за пять дней пребывания в космосе.
«Много изменений произошло с моим телом, размер моей головы увеличился из-за прилива жидкости. Мое обоняние также изменилось. Но я начал приспосабливаться и привыкать к этому», — приводит РИА «Новости» слова аль-Мансури во время сеанса видеосвязи со студентами, которые собрались в Космическом центре имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае.
Он рассказал, что уже побывал во всех отсеках станции и снял о ней видеоролик.
«Я буду рад показать вам вскоре первое видео о станции на арабском языке», — сказал космонавт, отметив, что «самая прекрасная вещь на станции — это невесомость».
25 сентября с космодрома Байконур на МКС отправился экипаж в составе россиянина Олега Скрипочки, американки Джессики Меир и первого космонавта Объединенных Арабских Эмиратов Хазза аль-Мансури. Космонавт из ОАЭ пробудет на орбите до 3 октября.
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Наука и техника , Олег Скрипочка , Космический центр "Южный" , РИА Новости , ОАЭ
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