В Сети появились изображения прототипа нового iPhone

Латвийский дизайнер Вениамин Гескин опубликовал в твиттере изображение прототипа iPhone, который Apple может представить в 2020 году.

Exclusive: One of the 2020 iPhone prototypes has 6.7-inch display with Face ID and TrueDepth camera system housed in the top bezel. pic.twitter.com/sAJE7J12ty— Ben Geskin (@BenGeskin) 26 сентября 2019 г.

Судя по концепту, смартфон лишится "челки" в верхней части экрана. Камера, датчики освещенности и приближения, динамик, микрофон и точечный проектор будут находиться в тонкой рамке корпуса, обрамляющей дисплей по периметру.

Диагональ экрана составит 6,7 дюймов.

Вениамин Гескин рисует рендеры гаджетов, опираясь на информацию о грядущих новинках IT-рынка, полученную от источников. Дизайнер стал первым, кто показал максимально близкий к оригиналу прототип iPhone X. Он также публиковал в микроблоге эксклюзивные фото макетов iPhone XS.

В начале сентября Apple представила три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартовали в России с 18 сентября (в других странах — с 13 сентября), продажи начались 20 сентября одновременно с другими странами.