Apple планирует показывать свои фильмы в кинотеатрах

Американская корпорация Apple намерена показывать фильмы собственного производства в кинотеатрах прежде, чем они будут появляться на стриминговой площадке Apple TV+. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечается, соответствующее предложение компания уже направила руководству других крупных сетей кинотеатров в США. Кроме того, были проведены консультации с ведущими специалистами в области индустрии развлечений.

Apple решил прибегнуть к такому методу для привлечения к кинопроизводству известных режиссеров и продюсеров. Также корпорация намерена конкурировать с компанией по поставке фильмов и сериалов Netflix.

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