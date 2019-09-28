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Apple планирует показывать свои фильмы в кинотеатрах 

Газета.Ru 7 часов назад
Apple планирует показывать свои фильмы в кинотеатрах
Фото: Reuters/Газета.Ru
Американская корпорация Apple намерена показывать фильмы собственного производства в кинотеатрах прежде, чем они будут появляться на стриминговой площадке Apple TV+. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как отмечается, соответствующее предложение компания уже направила руководству других крупных сетей кинотеатров в США. Кроме того, были проведены консультации с ведущими специалистами в области индустрии развлечений.
Apple решил прибегнуть к такому методу для привлечения к кинопроизводству известных режиссеров и продюсеров. Также корпорация намерена конкурировать с компанией по поставке фильмов и сериалов Netflix.
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Наука и техника , Apple
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