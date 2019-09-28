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Запуск корабля Cygnus на МКС отложили 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Запуск корабля Cygnus на МКС отложили
Фото: ТАСС
Американский грузовой корабль Cygnus не полетит 21 октября на Международную космическую станцию.
Источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что теперь старт назначен на 29 октября, причины этого не уточняются. Корабль должен доставить на станцию предметы первой необходимости, материалы для научных исследований и антирадиационный спецжилет AstroRad Vest, передаёт РИА Новости.
Как писал News.ru ранее, государственная комиссия приняла решение о дате запуска ракеты-носителя «Протон-М» с европейским и американским спутниками. По данным источников в ракетно-космической отрасли, старт запланировали на 9 октября.
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Наука и техника , РИА Новости
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