Грузовой корабль США полетит к МКС на неделю позже

Грузовой корабль Cygnus не поднимется в космос 21 октября, как это было запланировано. Его запуск отложили до 29 октября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Запуск корабля Cygnus перенесен на 29 октября», — сказано в сообщении.

Причина переноса старта не озвучивается.

Cygnus был изготовлен компаний Northrop Grumman. Заказ на реализацию этого проекта поступил от NASA . Запуск должен был состояться с космодрома «Уоллопс», расположенном в штате Вирджиния. На орбиту грузовик вывела бы ракета-носитель Antares.

Внутри Cygnus разместят груз для астронавтов: предметы первой необходимости и материалы, которые позволят продолжить текущие научные эксперименты и начать новые. Так, американскому экипажу МКС отправят жилет AstroRad Vest, защищающий от космической радиации. Астронавты должны будут провести ряд испытаний и оценить его удобство. Планируется, что AstroRad Vest станет частью экипировки астронавтов во время миссий на Марс и на Луну.