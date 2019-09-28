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Грузовой корабль США полетит к МКС на неделю позже 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Грузовой корабль США полетит к МКС на неделю позже
Фото: 360tv.ru
Грузовой корабль Cygnus не поднимется в космос 21 октября, как это было запланировано. Его запуск отложили до 29 октября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
«Запуск корабля Cygnus перенесен на 29 октября», — сказано в сообщении.
Причина переноса старта не озвучивается.
Cygnus был изготовлен компаний Northrop Grumman. Заказ на реализацию этого проекта поступил от NASA. Запуск должен был состояться с космодрома «Уоллопс», расположенном в штате Вирджиния. На орбиту грузовик вывела бы ракета-носитель Antares.
Внутри Cygnus разместят груз для астронавтов: предметы первой необходимости и материалы, которые позволят продолжить текущие научные эксперименты и начать новые. Так, американскому экипажу МКС отправят жилет AstroRad Vest, защищающий от космической радиации. Астронавты должны будут провести ряд испытаний и оценить его удобство. Планируется, что AstroRad Vest станет частью экипировки астронавтов во время миссий на Марс и на Луну.
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Наука и техника , NASA
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