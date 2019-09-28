Сделано необычное открытие о чайных пакетиках

Пакетики чая оказались рассадником полимерных микрочастиц

В чайных пакетиках оказалось бесчисленное множество полимерных микрочастиц, которые оседают в мировом океане вместе со сточными водами. Данные канадских ученых опубликованы в журнале Environmental Science & Technology, сообщает ТАСС.

«Когда вы завариваете пакетик чая, в кипяток попадает примерно 11,8 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц. Это на несколько порядков больше, чем удавалось обнаружить в других видах пищи и напитков, в том числе в пластиковых бутылках с водой», — говорится в материале.

Ученые использовали в эксперименте несколько небумажных пакетиков чая. Они удалили оттуда заварку и залили их кипятком на пять минут. После этого профильтровали воду. Результат поразил исследователей — в воде плавали миллиарды микро— и наночастиц пластика самых разных размеров. Когда экологи изучили их химический состав и фотографии пакетиков, они пришли к выводу, что эти наночастицы не присутствовали в чае изначально, а возникли уже в процессе заварки. Согласно исследованию, пластиковые наночастицы не задерживаются надолго в воде и, по всей видимости, съедаются морской фауной. Человек каждый год в среднем проглатывает 40-60 тысяч микрочастиц пластика.