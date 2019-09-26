В клетках человека нашли выключатель вируса ВИЧ

Ученые нашли выключатель вируса ВИЧ в клетках человека

Сегодня люди с ВИЧ проходят пожизненную антиретровирусную терапию, которая подавляет вирус и позволяет отсрочить появление СПИДа на долгий срок. Это не панацея, вирус все равно остается в клетках и если терапию прекратить, он может активироваться. Ученые долго искали способ уничтожить ВИЧ, пока тот находится в состоянии покоя, и недавно команде из Калифорнийского университета в Сан-Диего удалось найти решение.

Исследователи обнаружили новую молекулу РНК, так называемую lncRNA — длинную некодирующую РНК. Ее окрестили HEAL (HIV-1 Enhanced LncRNA). Она участвует в репликации белков косвенно, как контролирующий механизм для исправления ошибок. И пока замечена только в клетках с ВИЧ, что позволило предположить — уничтожение HEAL приведет к остановке процесса или вообще сделает его невозможным.

Ученые запустили серию экспериментов на выращенных в лаборатории иммунных клетках человека. Они отключали HEAL или вовсе удаляли ее при помощи инструмента CRISPR-Cas9. Во всех случаях ВИЧ удавалось остановить — вирус не воспроизводился, даже будучи помещенным в идеальные условия. Это позволяет предположить, что вскоре удастся создать эффективное средство для лечения ВИЧ-инфицированных людей.

Авторы исследования честно признают, что пока не знают истинного предназначения HEAL, они лишь констатируют, что эта молекула играет решающую роль в патогенезе ВИЧ. Значит, нужны новые исследования, пройдет еще немало времени, прежде чем ученые отважатся провести опыты на животных, а тем более и на людях. Но надежда есть и путь для дальнейшей работы указан.