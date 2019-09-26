Умер Геннадий Манаков

Максима Сураева. Космонавт Геннадий Манаков скончался в возрасте 69 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter космонавта и депутата Госдумы

«Сегодня ушел из жизни Геннадий Михайлович Манаков. Очень жаль! Светлая память», — написал Сураев.

Геннадий Манаков родился в 1950 году в Чкаловской (Оренбургской) области. В 1973 году с отличием окончил Армавирское высшее Краснознаменное военное авиационное училище летчиков противовоздушной обороны, служил военным летчиком, был летчиком-испытателем, освоил 42 типа и модификации самолетов.

В 1985 году Манаков был отобран в ГКНИИ ВВС для работы по программе «Буран», стал кандидатом в космонавты, а в 1987 году — космонавтом-испытателем.

1 августа 1990 года стартовал в космос в качестве командира экипажа транспортного корабля «Союз ТМ-10», 29 октября совершил выход в открытый космос продолжительностью 2 часа 45 минут для ремонта наружного люка шлюзовой камеры модуля «Квант-2».

Второй полет в космос состоялся в 1993 году в качестве командира экипажа ТК «Союз ТМ-16» и ОК «Мир», за время второго полета Манаков дважды выходил в открытый космос.