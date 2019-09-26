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Умер Геннадий Манаков 

Рамблер + ещё 12 37 минут назад
Умер Геннадий Манаков
Фото: Twitter
Космонавт Геннадий Манаков скончался в возрасте 69 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter космонавта и депутата Госдумы Максима Сураева.
«Сегодня ушел из жизни Геннадий Михайлович Манаков. Очень жаль! Светлая память», — написал Сураев.
Геннадий Манаков родился в 1950 году в Чкаловской (Оренбургской) области. В 1973 году с отличием окончил Армавирское высшее Краснознаменное военное авиационное училище летчиков противовоздушной обороны, служил военным летчиком, был летчиком-испытателем, освоил 42 типа и модификации самолетов.
В 1985 году Манаков был отобран в ГКНИИ ВВС для работы по программе «Буран», стал кандидатом в космонавты, а в 1987 году — космонавтом-испытателем.
1 августа 1990 года стартовал в космос в качестве командира экипажа транспортного корабля «Союз ТМ-10», 29 октября совершил выход в открытый космос продолжительностью 2 часа 45 минут для ремонта наружного люка шлюзовой камеры модуля «Квант-2».
Второй полет в космос состоялся в 1993 году в качестве командира экипажа ТК «Союз ТМ-16» и ОК «Мир», за время второго полета Манаков дважды выходил в открытый космос.
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Наука и техника , Максим Сураев , Госдума , ИТАР-ТАСС
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