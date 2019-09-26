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Младенцы пили парное молоко уже в начале железного века 

Популярная механика + ещё 1 1 час назад
Младенцы пили парное молоко уже в начале железного века
Фото: Популярная механика
В общем-то, это предполагалось и раньше. Но одно дело предполагать, а другое — доказать. Именно это и сделали археологи, проведшие анализ нескольких керамических сосудов, найденных в древнем погребении в Германии.
Около 2500 лет назад на территории современной Баварии был похоронен маленький ребенок. Бронзовый браслет украшал его запястье, а у ног стоял маленький керамический сосуд. В том же захоронении нашелся еще один такой же целиком и фрагменты третьего, который два с половиной тысячелетия назад, вероятно, тоже был целым, но за прошедшие века разрушился.
Все сосуды имели характерный боковой патрубок, предназначенный явно для использования самыми маленькими едоками, еще не научившимися пить через край. Похожие сосуды появляются в Европе около 5500 тысяч лет назад и быстро распространяются по континенту. К концу бронзового века они повсеместны.
Ученые попытались проанализировать отложения внутри двух целых сосудов и на черепках третьего. Оба сохранившихся сосуда имеют диаметр около 50 мм и широкую горловину, облегчившую взятие образцов.
Исследователи обнаружили, что следы органических веществ содержат большое количество животных жиров того типа, который типичен для древних следов молока.
Также были обнаружены более короткие цепи жирных кислот. Они не совсем обычны в древней глиняной посуде и, по-видимому, являются признаками того, что употребляемое молоко, вероятно, было свежим, а не кипяченым.
Дальнейший анализ содержимого показал, что в одном из двух целых сосудов и в разбившемся вероятно находилось молоко жвачных животных, вроде коровьего или козьего. Во втором целом сосуде вероятно было человеческое молоко или, как несколько необычный для наших дней вариант, свиное.
«Обнаружение этих трех явно специализированных сосудов в детской могиле в сочетании с результатами химического анализа убедительно указывает на то, что эти сосуды использовались для кормления животным молоком младенцев (вместо грудного молока) и/или детей во время отлучения от груди», — заключают исследователи.
Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Nature.
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Наука и техника , Бавария
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