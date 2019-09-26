Названа дата запуска двух микроспутников РФ «Танюша»

Названа дата запуска двух российских микроспутников «Танюша»

На околоземной орбите уже работают четыре аналогичных спутника, которые ведут наблюдение за поверхностью Земли.

Российская группировка интеллектуальных микроспутников на околоземной орбите пополнится еще двумя аппаратами. В четвертом полугодии 2019 года предполагается запуск двух спутников «Танюша» с позывными RS10S и RS11S, сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении агентства документы.

Основной миссией спутников станет наблюдение за поверхностью Земли, построение карт и другие эксперименты. Микроаппараты сконструированы российским специалистами Юго-западного государственного университета.

Аппараты уникальны по своей конструкции о возможностям. Спутники смогут собираться в интеллектуальную группировку и обмениваться информацией между собой. При этом, в зависимости от ситуации, любой из российских аппаратов сможет играть роль передатчика общей телеметрии.