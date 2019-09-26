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Названа дата запуска двух российских микроспутников «Танюша» 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Названа дата запуска двух микроспутников РФ «Танюша»
Фото: swsu.ru
На околоземной орбите уже работают четыре аналогичных спутника, которые ведут наблюдение за поверхностью Земли.
Российская группировка интеллектуальных микроспутников на околоземной орбите пополнится еще двумя аппаратами. В четвертом полугодии 2019 года предполагается запуск двух спутников «Танюша» с позывными RS10S и RS11S, сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении агентства документы.
Основной миссией спутников станет наблюдение за поверхностью Земли, построение карт и другие эксперименты. Микроаппараты сконструированы российским специалистами Юго-западного государственного университета.
Первые две аналогичных «Танюши» были запущены в невесомость еще в конце лета 2017 года. Тогда это сделали российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский. Следующие два спутника ушли в безвоздушное пространство с легкой руки Сергея Прокопьева и Олега Артемьева через год. И вот к запуску готовится пятый и шестой спутники.
Аппараты уникальны по своей конструкции о возможностям. Спутники смогут собираться в интеллектуальную группировку и обмениваться информацией между собой. При этом, в зависимости от ситуации, любой из российских аппаратов сможет играть роль передатчика общей телеметрии.
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Комментарии
Наука и техника , Сергей Рязанский , Федор Юрчихин , Сергей Прокопьев , Олег Артемьев , РИА Новости
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