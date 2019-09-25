Последний «Союз-ФГ» стартовал с Байконура 

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-15», на борту которого находятся три космонавта, одни из которых — первый представитель ОАЭ, стартовала с Байконура.
Через 10,5 минут ракета выведет корабль на орбиту. После этого начнется шестичасовой полет «Союза МС-15» к МКС. Стыковка корабля и станции планируется на 22.46 мск в тот же день, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что ракету «Союз-ФГ» перед последним пуском на Байконуре освятили.
Также был назван состав экипажа, отправляющегося на МКС.
Напомним, в понедельник последнюю в истории ракету-носитель «Союз-ФГ» установили на Байконуре.