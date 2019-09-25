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Объяснена главная тайна Вселенной 

Lenta.ru 44 минуты назад
Объяснена главная тайна Вселенной
Фото: NASA / Globallookpress.com
Физики Университета Канзаса и Брукхейвенской национальной лаборатории в США предположили, что преобладание обычной, барионной материи над антиматерией во Вселенной объясняется существованием трех разновидностей бозона Хиггса. Об этом сообщает издание Live Science.
В момент Большого взрыва, когда температура Вселенной была очень высокой, электромагнитные и слабые взаимодействия представляли собой единое электрослабое взаимодействие. Чуть раньше оно было объединено с сильным ядерным взаимодействием, а еще раньше — с гравитационным. То время, когда все четыре фундаментальных взаимодействия были единым целым, называлось Эпохой Великого Объединения (ЭВО) или эпохой суперсимметрии.
По мнению ученых, образование материи и антиматерии произошло до окончания ЭВО. Главную роль в преобладании барионного вещества над антиматерией сыграли три частицы: одна известная хигсовская частица и две еще не открытых, каждая массой около тысячи гигаэлектровольт. Это значение выбрано произвольно, поскольку оно входит в предел обнаружения детекторами на ускорителях следующего поколения.
Гипотетический механизм должен был дать материи преимущество над антиматерией в миллиардном соотношении. Этот процесс напоминает хигсовский механизм, который привел к нарушению электрослабой симметрии.
Антиматерия (антивещество) состоит из античастиц — двойников элементарных частиц, отличающихся от оригиналов зарядами и квантовыми числами. Реакция между частицей и античастицей называется аннигиляцией. Наблюдаемое преобладание материи над антиматерией во Вселенной считается одной из важнейших проблем фундаментальной физики.
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Наука и техника , США
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