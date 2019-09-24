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Летящий на МКС экипаж готов взять в полет робота «Федора» 

РИА Новости 1 час назад
Летящий на МКС экипаж готов взять Федора"
Фото: РИА Новости
Отправляющиеся на МКС космонавты готовы взять робота "Федора" в свой экипаж, рассказал на предполетной пресс-конференции на Байконуре российский космонавт Олег Скрипочка.
"Мы готовы принять в члены экипажа любого специалиста, главное — уровень квалификации и возможностей. Робот достойно выполняет функции члена экипажа, то почему нет?" — сказал он.
Ранее робот "Федор" слетал в тестовый полет на МКС и вернулся обратно.
"Я не люблю, когда пилотируемый космос противопоставляют космосу автоматическому. Мы должны работать вместе друг с другом. Тут автоматы и роботы должны работать там, где не могут или где опасно работать людям, а люди должны работать там, где требуется принятие определенных творческих решений или неординарных действий", — добавил Скрипочка.
Скрипочка вместе со своим экипажем отправится на МКС 25 сентября.
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Наука и техника , Технологии , Олег Скрипочка , Байконур
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