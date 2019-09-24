Летящий на МКС экипаж готов взять Федора"

Летящий на МКС экипаж готов взять в полет робота «Федора»

Отправляющиеся на МКС космонавты готовы взять робота "Федора" в свой экипаж, рассказал на предполетной пресс-конференции на Байконуре российский космонавт Олег Скрипочка

"Мы готовы принять в члены экипажа любого специалиста, главное — уровень квалификации и возможностей. Робот достойно выполняет функции члена экипажа, то почему нет?" — сказал он.

Ранее робот "Федор" слетал в тестовый полет на МКС и вернулся обратно.

"Я не люблю, когда пилотируемый космос противопоставляют космосу автоматическому. Мы должны работать вместе друг с другом. Тут автоматы и роботы должны работать там, где не могут или где опасно работать людям, а люди должны работать там, где требуется принятие определенных творческих решений или неординарных действий", — добавил Скрипочка.

Скрипочка вместе со своим экипажем отправится на МКС 25 сентября.