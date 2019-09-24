«Боялась физической расправы»: сотрудники Google взывают о помощи

В интернете появились личные письма 45 сотрудников Google , которые честно рассказали о том, как непросто работать в «корпорации добра». Работники IT-гиганта жалуются на то, как в компании замалчиваются сексуальные домогательства и проявления расизма, а любого, кто заявляет о нарушениях или не соглашается с политикой компании, понижают в должности или увольняют.

В сети были опубликованы письма от сотрудников Google, которые жалуются на несправедливое отношение и даже угрозы со стороны своего начальства. 45 «гуглеров» рассказали свои истории, в которых они пытались добиться справедливости или нажаловаться на агрессора, но в итоге лишались своих должностей, или вовсе были уволены.

Как заявил один из работников компании, все эти письма были собраны на внутреннем форуме Google. Люди начали жаловаться на произвол после того, как организаторы прошлогодней забастовки против сексуальных домогательств на работе Мередит Уитакер и Клэр Стейплтон заявили о том, что столкнулись с репрессиями со стороны начальства за свою инициативу. Их коллеги решили выразить поддержку и поделились собственными историями о дискриминации в Google.

«Я пожаловалась, меня понизили» — так называется история от одной из сотрудниц, которые попросили сохранить их анонимность.

«Я пожаловалась на домогательства от коллеги в отдел HR, который «полностью поддержал» мое заявление. Тогда я была тим-лидом, а он — младшим инженером, но его оставили на проекте, а меня перевели на другой, что замедлило мою карьеру. В конце концов этот же человек начал домогаться к другой женщине. Она также пожаловалась в отдел кадров, и ее, как и меня, просто перевели на другой, менее значимый проект, из-за чего ее карьера так же пострадала.

Тот человек, который нас домогался, до сих пор пор работает над своим проектом, а нас наказали», — говорится в одном из писем.

Сотрудница Google латиноамериканского происхождения пожаловалась руководству на расистские и сексистские шуточки от одного из своих коллег. По ее словам, об этом знали ее менеджер, ее директор, начальник коллеги и представитель отдела кадров, но при этом ничего не поменялось. Более того, ей поступили угрозы.

«Меня предупредили о том, что «ситуация станет очень серьезной, если я продолжу [обвинять]. Я на себе почувствовала тему „защищай мужчину“, о которой так много говорят. Но никто не защитил жертву, то есть меня. Я думала, что в Google дела обстоят по-другому», — заявила женщина.

Ее коллега рассказала другую историю — о том, как отдел кадров наоборот не послушал ее и предпринял слишком жесткие меры, после чего она начала бояться за свою жизнь, опасаясь мести.

Женщина выступила против действий своего менеджера на прошлогодней забастовке, назвав во всеуслышание его имя. После мероприятия ей пришло письмо из отдела кадров касательно этого случая, но автор попросила не расследовать инцидент, так как опасалась возмездия со стороны менеджера — на тот момент его уже повысили до директора.

Тем не менее, HR не прислушался, и в итоге директор был уволен. Женщина, которая в открытую выступила на забастовке, испугалась, что бывший начальник будет винить ее в своих проблемах.

«В отделе кадров мне сказали, что увольнение не связано со мной… но из-за того, что я выступила на забастовке, я начала бояться физической расправы от экс-менеджера. В HR не сделали ничего, чтобы меня защитить. Я осталась цела, но следующие пару недель я была параноиком и боялась за свою семью», — вспоминает сотрудница компании.

Другие «гуглеры» вспоминают о том, что они много раз жаловались на те или иные нарушения политики компании, но в отделе кадров им сообщали, что не могут гарантировать отсутствие преследования заявителя, если ситуация вдруг обострится. В такой обстановке некоторые сотрудники не решались оставлять жалобу и просто мирились с несправедливостью.

В конце августа экс-юрист Google Дженнифер Блейкли, пострадавшая от произвола начальства, заявила о том, что многие топ-руководители компании без зазрения совести участвовали в «распутстве и разврате», совершенно не опасаясь последствий для своей карьеры. Официальные представители компании продолжают говорить о том, что руководство своевременно рассматривает все случаи дискриминации и поощряет жалобы на несправедливость со стороны менеджеров, но судя по отзывам сотрудников, эти слова являются лишь прикрытием.