НАСА купит шесть лунных кораблей Orion

Компания Lockheed Martin заключила с НАСА соглашение Orion Production and Operations Contract (OPOC), предполагающее производство шести космических кораблей Orion для программы Artemis с возможностью заказа до 30 сентября 2030 года еще шести таких космических аппаратов, сообщает космическое агентство

Финансирование производства первых шести Orion составит 4,6 миллиарда долларов, из которых на производство космических кораблей для обеспечения третьей, четвертой и пятой миссий Artemis в настоящее время выделяется 2,7 миллиарда долларов. На шестую, седьмую и восьмую миссии в 2022 финансовом году планируется отвести 1,9 миллиарда долларов.

В июле НАСА сообщило о готовности космического корабля для первой миссии в рамках программы Artemis, планируемой на 2020-2021 годы, в ходе которой Orion, запускаемый сверхтяжелой ракетой Space Launch System (SLS), должен в беспилотном режиме облететь Луну.

В мае американская лунная программа, основной задачей первой фазы которой является обеспечение к 2024 году высадки астронавтов в районе Южного полюса естественного спутника Земли, где обнаружены запасы водяного льда, получила официальное название Artemis.