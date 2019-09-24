Экипаж МКС продегустирует арабские блюда

Экипаж МКС устроит совместный обед с дегустацией арабских блюд

Экипаж Международной космической станции (МКС) после прилета первого космонавта из ОАЭ соберется 29 сентября на совместный обед с дегустацией арабских блюд, следует из переговоров российских космонавтов с наземными специалистами, трансляция которых ведется НАСА

Как сообщил Овчинину и Скворцову специалист из подмосковного Центра управления полетами, арабские блюда привезет с собой аль-Мансури на "Союзе МС-15". Совместный обед с участием девяти космонавтов и астронавтов пройдет в американском сегменте МКС.

Ранее в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, сообщалось, что российская компания "Лаборатория космического питания" произведет халяльные (правильно приготовленная и дозволенная мусульманам пища) национальные продукты питания для космонавта ОАЭ: мадруба (основной ингредиент — курица) в тубе; салуна (жаркое из ягнятины с овощами) и балалит (вермишель с яичным омлетом) — в алюминиевых банках.

Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней. Его приземление на корабле "Союз МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом намечается на 3 октября. По данным НАСА, расстыковка корабля от МКС состоится в 10.36 мск, посадка в Казахстане — в 13.58 мск.