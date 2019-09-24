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Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС 

ТАСС 49 минут назад
Утвержден экипаж новой экспедиции на МКС
Фото: РИА Новости
Государственная комиссия утвердила новый экипаж длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который отправится 25 сентября на орбиту с космодрома Байконур на пилотируемом корабле "Союз МС-15". Об этом сообщил во вторник журналистам представитель российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК).
"В состав основного экипажа утверждены космонавт Олег Скрипочка (Роскосмос), астронавты Джессика Меир (NASA) и Хазаа аль-Мансури (Космический центр Мухаммеда бен Рашида, ОАЭ)", — сказал представитель ЦПК.
В дублирующий экипаж вошли россиянин Сергей Рыжиков, американец Томас Маршберн и астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.
Старт ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" планируется на 25 сентября в 16:57 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Носитель этого типа в последний раз отправится на орбиту, в дальнейшем все пилотируемые корабли "Союз" будут запускать с помощью ракет "Союз-2.1а". Стыковка корабля с МКС должна произойти через шесть часов после старта — в 22:45 мск.
Хазаа аль-Мансури вернется с МКС на Землю 3 октября этого года с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом. Сейчас на станции помимо Хейга и Овчинина работают космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавты NASA Эндрю Морган и Кристина Кук, а также представитель Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Пармитано (Италия).
Всего на время экспедиции МКС-61/62 запланировано более 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, включая три новых эксперимента. Семь исследований из общего количества будут выполняться в автоматическом режиме без участия экипажа. Космонавты и астронавты также будут работать с транспортными грузовыми кораблями типа "Прогресс МС".
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Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС Некоторые элементы ракеты "Ангара" напечатают на 3D-принтере Некоторые элементы ракеты "Ангара" напечатают на 3D-принтере Эксперты: температура на Земле выросла на 0,2 градуса по сравнению с 2011-2015 годами Эксперты: температура на Земле выросла на 0,2 градуса по сравнению с 2011-2015 годами
Комментарии
Наука и техника , Кристина Кук , Олег Скрипочка , Александр Скворцов , Эндрю Морган , Лука Пармитано , Алексей Овчинин , Сергей Рыжиков , Роскосмос , Космический центр "Южный" , Европейское космическое агентство , NASA , Байконур , ОАЭ
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