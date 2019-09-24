Утвержден экипаж новой экспедиции на МКС

Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС

Государственная комиссия утвердила новый экипаж длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который отправится 25 сентября на орбиту с космодрома Байконур на пилотируемом корабле "Союз МС-15". Об этом сообщил во вторник журналистам представитель российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

"В состав основного экипажа утверждены космонавт Олег Скрипочка (Роскосмос), астронавты Джессика Меир (NASA) и Хазаа аль-Мансури (Космический центр Мухаммеда бен Рашида, ОАЭ)", — сказал представитель ЦПК.

В дублирующий экипаж вошли россиянин Сергей Рыжиков , американец Томас Маршберн и астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.

Старт ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" планируется на 25 сентября в 16:57 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Носитель этого типа в последний раз отправится на орбиту, в дальнейшем все пилотируемые корабли "Союз" будут запускать с помощью ракет "Союз-2.1а". Стыковка корабля с МКС должна произойти через шесть часов после старта — в 22:45 мск.

Всего на время экспедиции МКС-61/62 запланировано более 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, включая три новых эксперимента. Семь исследований из общего количества будут выполняться в автоматическом режиме без участия экипажа. Космонавты и астронавты также будут работать с транспортными грузовыми кораблями типа "Прогресс МС".