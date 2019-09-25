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Первый космонавт Арабских Эмиратов отправился на орбиту 

Говорит Москва + ещё 39 52 минуты назад
Первый космонавт из ОАЭ отправился на орбиту
Фото: ТАСС
Как передаёт РИА Новости, корабль «Союз МС-15» взял курс на Международную космическую станцию.
Стыковка к МКС ожидается в 22:46 мск.
На борту корабля находится первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Кроме того, на орбиту отправились россиянин Олег Скрипочка и американка Джессика Меир.
Аль-Мансури проведёт на борту МКС восемь дней и вернётся 3 октября. После его возвращения будет принято решение о возможности длительного полёта гражданина ОАЭ в космос.
Этот пуск «Союза» — знаковый, так как он стал последним с «Гагаринского старта», именно с него в космос отправился Юрий Гагарин. В следующем году его закроют на модернизацию.
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Наука и техника , Юрий Гагарин , Олег Скрипочка , ОАЭ
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