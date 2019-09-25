Первый космонавт из ОАЭ отправился на орбиту

Как передаёт РИА Новости, корабль «Союз МС-15» взял курс на Международную космическую станцию.
Стыковка к МКС ожидается в 22:46 мск.
На борту корабля находится первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Кроме того, на орбиту отправились россиянин Олег Скрипочка и американка Джессика Меир.
Аль-Мансури проведёт на борту МКС восемь дней и вернётся 3 октября. После его возвращения будет принято решение о возможности длительного полёта гражданина ОАЭ в космос.
Этот пуск «Союза» — знаковый, так как он стал последним с «Гагаринского старта», именно с него в космос отправился Юрий Гагарин. В следующем году его закроют на модернизацию.