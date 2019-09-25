Первый космонавт из ОАЭ отправился на орбиту

Первый космонавт Арабских Эмиратов отправился на орбиту

Как передаёт РИА Новости, корабль «Союз МС-15» взял курс на Международную космическую станцию.

Стыковка к МКС ожидается в 22:46 мск.

На борту корабля находится первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Кроме того, на орбиту отправились россиянин Олег Скрипочка и американка Джессика Меир.

Аль-Мансури проведёт на борту МКС восемь дней и вернётся 3 октября. После его возвращения будет принято решение о возможности длительного полёта гражданина ОАЭ в космос.