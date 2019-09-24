Москвичи смогут наблюдать за полетом МКС 

С 25 сентября жители столичного региона смогут наблюдать на небе Международную космическую станцию невооруженным глазом.
Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Московском планетарии. Специалисты подчеркнули, что из Москвы МКС будет видна сначала на южном небосклоне, откуда пролетит справа налево, на восток. Тем, кто хочет понаблюдать за станцией, рекомендуют выбирать для этого открытую местность.
Напомним, в настоящий момент на МКС работает экипаж из шести человек. В частности, там находятся россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, а также итальянец Лука Пармитано и три американца — Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган. Завтра, 25 сентября, к ним присоединятся россиянин Олег Скрипочка, первый космонавт ОАЭ Хазза Аль-Мансури, а также американка Джессика Меир.
Между тем, робот Федор, который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос. Его заменит другой робот, проектирование которого уже ведётся, отмечает RT. Напомним, Федор отправился на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки пристыковался к МКС. 7 сентября «Союз МС-14» с роботом на борту произвёл успешную посадку в Казахстане.