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Детали для ракеты «Ангара» отпечатают на 3D-принтере 

ТК «Звезда» + ещё 1 41 минуту назад
Решение об использовании аддитивных технологий при производстве ложементов-переходников приняли в Центре имени Хруничева.
В изготовлении элементов для ракеты-носителя «Ангара» задействуют 3D-печать. Таким способом планируется производить ложементы-переходники для стыковки нового шаробаллона.
Сам титановый шаробаллон для хранения топлива создается на замену украинскому, который ранее использовался при российских космических запусках. По словам генерального конструктора КБ «Салют» Сергея Кузнецова, закупать дорогостоящее оборудование для изготовления ложемента было бы экономически невыгодно, а потому принято решение прибегнуть к помощи аддитивных технологий (3D-печати).
«Ведется изготовление опытного образца и планируется проведение его испытаний», — сообщил Кузнецов ТАСС.
Ранее в Роскосмосе рассказали об использовании аддитивных технологий на производстве жидкостных ракетных двигателей для семейства новейших ракет-носителей «Ангара», «Союз-2» и «Союз-5». Применение метода 3D-печати позволяет снизить трудоемкость создания некоторых двигателей на 20 процентов, подчеркнули тогда в корпорации.
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Наука и техника , Видео , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
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