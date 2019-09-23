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К Земле движется астероид размером с три пирамиды Хеопса 

Мир24 + ещё 1 30 минут назад
К Земле летит астероид размером с три пирамиды Хеопса
Фото: NASA
Во вторник, 24 сентября, мимо Земли пролетит крупный астероид, размеры которого сопоставимы с тремя пирамидами Хеопса. Таковы данные специалистов Центра исследования околоземных объектов NASA (CNEOS).
Диаметр небесного тела, получившего название 523934 (1998 FF14), по разным оценкам, варьируется от 190 м до 430 м. Размер у основания — 230 м, а высота — почти достигает 140 м. Астероид пронесется мимо Земли на расстоянии 4,1 млн км со скоростью 22,6 км/c.
Отмечается, что объект признается потенциально опасным в том случае, если он проходит на расстоянии меньше 384 тыс. км.
Ранее, 14 и 15 сентября, мимо Земли пролетели два астероида, которым были присвоены названия 2010 C01 и 2000 QW7. Расстояние сотавило более пяти млн км.
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Наука и техника , Наука , NASA
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