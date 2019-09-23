«Алису» научили распознавать владельца по голосу

Голосовой ассистент «Алиса», разработанный компанией «Яндекс» , теперь умеет распознавать владельца по голосу. На данный момент эта технология используется для учета музыкальных предпочтений — и пока только одного пользователя.

Многие известные голосовые помощники, например Siri или Google Assistant, имеют функцию распознавания пользователя по голосу; теперь такую технологию получил и голосовой ассистент российской компании «Яндекс» — «Алиса». Как пишет компания, для настройки пользователь должен сказать устройству: «Алиса, запомни мой голос», а затем ассистент запросит имя человека и попросит повторить фраз, чтобы система могла построить модель голоса, которая будет использоваться для распознавания; после этого пользователь должен спросить: «Как меня зовут?» — а «Алиса» назовет имя.

Как указывает «Яндекс», технология распознавания по голосу доступна при работе с музыкой — она позволяет учитывать предпочтения только одного пользователя (чтобы музыкальные предпочтения других людей, просивших поставить ту или иную музыку, в дальнейшем не учитывались). При этом, как отмечается, «Алиса» способна запомнить голос лишь одного человека. Еще одно ограничение — если у пользователя колонки разных моделей, необходимо «познакомиться» с каждой из них, чтобы «Алиса» могла распознать человека независимо от того, к какой из колонок он обращается.

Какие новые функции в будущем может получить технология распознавания голоса у «Алисы», «Яндекс» не сообщает.