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«Алису» научили распознавать владельца по голосу 

Популярная механика 46 минут назад
«Алису» научили распознавать владельца по голосу
Фото: Яндекс
Голосовой ассистент «Алиса», разработанный компанией «Яндекс», теперь умеет распознавать владельца по голосу. На данный момент эта технология используется для учета музыкальных предпочтений — и пока только одного пользователя.
Многие известные голосовые помощники, например Siri или Google Assistant, имеют функцию распознавания пользователя по голосу; теперь такую технологию получил и голосовой ассистент российской компании «Яндекс» — «Алиса». Как пишет компания, для настройки пользователь должен сказать устройству: «Алиса, запомни мой голос», а затем ассистент запросит имя человека и попросит повторить фраз, чтобы система могла построить модель голоса, которая будет использоваться для распознавания; после этого пользователь должен спросить: «Как меня зовут?» — а «Алиса» назовет имя.
Как указывает «Яндекс», технология распознавания по голосу доступна при работе с музыкой — она позволяет учитывать предпочтения только одного пользователя (чтобы музыкальные предпочтения других людей, просивших поставить ту или иную музыку, в дальнейшем не учитывались). При этом, как отмечается, «Алиса» способна запомнить голос лишь одного человека. Еще одно ограничение — если у пользователя колонки разных моделей, необходимо «познакомиться» с каждой из них, чтобы «Алиса» могла распознать человека независимо от того, к какой из колонок он обращается.
Какие новые функции в будущем может получить технология распознавания голоса у «Алисы», «Яндекс» не сообщает.
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Комментарии
Наука и техника , Яндекс , Google
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