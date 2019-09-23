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В Арктике началась «охота» за северным сиянием 

Lenta.ru 32 минуты назад
В Арктике началась «охота» за северным сиянием
Фото: РИА Новости
На Ямале начался период северного сияния, которое обычно длится до марта. Первые свечения уже были замечены в районе Сабетты и на берегу Карского моря, сообщает «Российская газета».
«Поохотиться» за природным явлением в Арктику ежегодно съезжаются путешественники не только из России, но и из Австралии, Китая, Чехии, Франции. Для них ямальские туроператоры даже организовали специальные фототуры. С учетом проживания и перелета из Москвы он будет стоить 90-100 тысяч рублей за неделю.
Для привлечения еще большего числа туристов в регионе хотят построить отели со стеклянными куполами на подобие тех, что уже есть, например, в Финляндии. Там они пользуются большой популярностью.
Чтобы «поймать» северное сияние, необходимо заранее отслеживать солнечную активность, делать прогнозы, изучают специальные сайты. Оно может возникнуть в любое время года и суток, но из-за полярного дня летом на Ямале его не видно. По словам научного сотрудника Научного центра изучения Арктики Ростислава Локтева, пик солнечной активности случается раз в одиннадцать лет. Он был в 2013 году и повторится в 2024-м. В течение трех лет после пика сияние наблюдается особо часто. Сейчас вероятность увидеть его есть, но она не велика.
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Комментарии
Наука и техника , "Российская газета" , Австралия , Китай , Франция , Чехия
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