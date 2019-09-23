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В Испании всплыл 7000-летний «Стоунхендж» 

Рамблер + ещё 1 46 минут назад
В Испании из-за засухи впервые за 50 лет полностью обнажился мегалитический памятник Дольмен-де-Гуадальпераль, расположенный на дне водохранилища Вальдеканьяс.
Возраст Дольмен-де-Гуадальпераль оценивается с 6-7 тысяч лет, его называют «испанским Стоунхенджем», уточняет "Российская газета".
Памятник представляет собой круг, выложенный из 150 камней высотой до 1,8 метра, вертикально вкопанных в землю. Ученые предполагают, что конструкция использовалась для проведения ритуальных церемоний. Самый крупный камень, так называемый «менгир», предположительно, указывал на вход в сакральный круг. Этот камень украшен изображениями человека с одной стороны и змеи с другой.
Памятник затопили 50 лет назад при строительстве водохранилища. Ученые полагают, что с началом сезона дождей он вновь уйдет под воду.
Впервые «испанский Стоунхендж» был обнаружен в 1920-х годах, в начале 1960-х годов появились первые научные работы о нем.
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Наука и техника , Видео , Наука , "Российская газета" , Испания
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