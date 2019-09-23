В Испании со дна водоема всплыл 7000-летний «Стоунхендж»

Испании снижение уровня воды в водохранилище Вальдеканьяс впервые за последние 50 лет обнажило мегалитический памятник Дольмен-де-Гуадальпераль, возраст которого оценивается учеными в 6000-7000 лет.

Как сообщает Live Science, уровень воды значительно понизился из-за летней засухи. Благодаря этому впервые за многие десятилетия был полностью обнажен мегалитический памятник, расположенный на дне водохранилища Вальдеканьяс.

Его называют "испанским Стоунхенджем", хотя этот мегалитический памятник, вероятно, гораздо древнее британского. По оценкам ученых, он был возведен в четвертом или пятом тысячелетии до нашей эры.

Он представляет собой круг, выложенный из 150 больших камней, высотой до 1,8 метра, вертикально вкопанных в землю. Ученые предполагают, что этот памятник использовался для проведения ритуальных церемоний.

Один особенно большой камень, так называемый "менгир", видимо, указывает на вход в сакральный круг. Кстати, на одной из его сторон вырезана человеческая фигура. На другой стороне изображен некий извилистый знак, который мог символизировать змею или протекающую поблизости реку.

С поверхности этот памятник исчез полвека назад — его затопили при строительстве водохранилища. У ученых есть совсем немного времени для изучения — уже скоро, с началом сезона осенних и зимних дождей, "испанский Стоунхендж" вновь уйдет под воду.

К слову, он был обнаружен в 1920-е годы в регионе Эстремадура, расположенном недалеко от границы с Португалией. Первые данные исследователей о нем появились в начале 1960-х годов.

Однако в 1963 году, во времена правления Франсиско Франко , были проведены крупные строительные работы. Долина была затоплена, и мегалитический памятник внезапно оказался на дне водохранилища.

С тех пор над поверхностью воды лишь иногда проступали верхушки этих камней.