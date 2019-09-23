РФ и Япония создадут робота для эвакуации людей

Специалисты Московского государственного университета им. М. Ломоносова (МГУ) совместно с японскими учеными ведут работу над созданием роботизированного модуля для эвакуации пострадавших от радиации. Об этом в ходе открытия VIII Форума ректоров России и Японии заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.
«Попытки создать роботизированный переносной медицинский модуль для эвакуации пострадавших есть, но они пока не завершились успехом. Специалисты МГУ работают вместе с японскими коллегами. Есть неплохой задел на базе медицинского робота «Ангел», — сказал В. Садовничий.
Как отметил В. Садовничий, в настоящее время для эвакуации пострадавших от радиации используются различные подручные средства, которые не обеспечивают должного уровня изоляции от радиации и требуют дорогостоящей утилизации.
Как сообщало ранее Агентство городских новостей «Москва», В. Садовничий заявил о необходимости развития сотрудничества между медицинскими клиниками при ведущих университетах России и Японии.
23 сентября в МГУ им. М. Ломоносова открылся VIII Форум ректоров России и Японии и Второе заседание Ассоциации высших учебных заседаний России и Японии. В программе Форума заявлено свыше 30 выступлений ректоров и президентов вузов, руководителей крупных отечественных и японских компаний, а также представителей министерств и посольств. В рамках форума также состоится выставка «Университеты — Наука — Бизнес», на которой крупнейшие японские компании представят демонстрационные стенды, а российские научно-технологические центры продемонстрируют перспективные научные разработки.