РФ и Япония создадут робота для эвакуации людей

В. Садовничий: Россия и Япония ведут работу над созданием робота для эвакуации пострадавших от радиации

«Попытки создать роботизированный переносной медицинский модуль для эвакуации пострадавших есть, но они пока не завершились успехом. Специалисты МГУ работают вместе с японскими коллегами. Есть неплохой задел на базе медицинского робота «Ангел», — сказал В. Садовничий.

Как отметил В. Садовничий, в настоящее время для эвакуации пострадавших от радиации используются различные подручные средства, которые не обеспечивают должного уровня изоляции от радиации и требуют дорогостоящей утилизации.

Как сообщало ранее Агентство городских новостей «Москва», В. Садовничий заявил о необходимости развития сотрудничества между медицинскими клиниками при ведущих университетах России и Японии.

23 сентября в МГУ им. М. Ломоносова открылся VIII Форум ректоров России и Японии и Второе заседание Ассоциации высших учебных заседаний России и Японии. В программе Форума заявлено свыше 30 выступлений ректоров и президентов вузов, руководителей крупных отечественных и японских компаний, а также представителей министерств и посольств. В рамках форума также состоится выставка «Университеты — Наука — Бизнес», на которой крупнейшие японские компании представят демонстрационные стенды, а российские научно-технологические центры продемонстрируют перспективные научные разработки.